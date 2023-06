Gmina Sośno czerwoną plamką na mapie suszy. Rolnicy walczą o odszkodowania

Według Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w trzecim okresie raportowania, tj. od 11 kwietnia do 10 czerwca 2023 r., we wszystkich 144 gminach województwa Kujawsko-Pomorskiego wystąpiła susza rolnicza. Niedobory wody na Kujawach sięgnęły -209 mm.

Aplikacja suszowa myli klasy gleb i nie widzi suszy

- Stratę w jęczmieniu oszacowałem we wniosku na 60 proc., a aplikacja na 17,17 proc. Kukurydzę na 70 proc., a aplikacja na 9,7 proc. Nigdzie nie możemy się od tego odwołać. Tracimy coraz więcej i to musi się zmienić! Powinny chodzić komisje, konieczna jest jakaś kontrola na miejscu, która ustali czy to, co robi aplikacja, jest zgodne ze stanem faktycznym.

IUNG prosi o zgłaszanie niedoszacowań aplikacji

IUNG tłumaczy, że aplikacja suszowa cały czas się rozwija i liczy w tej sprawie na pomoc rolników. Prosi o wypełnienie ankiety na ich stronie internetowej: - Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że pola nie są jednorodne, a możliwości uprawy poszczególnych gatunków roślin oraz wielkość plonu różnicowane są głównie przez zmieniające się warunki glebowe i rzeźbę terenu. Dlatego też straty w plonach mogą być różne nawet na sąsiadujących ze sobą polach i dlatego dajemy możliwość zgłoszenia swoich obserwacji. Rolniku, jeżeli w Twoim przeświadczeniu straty w uprawach są większe niż wskazują na to nasze raporty, to prosimy o podzielenie się tą informacją przez wypełnienie krótkiej ankiety.

Najgorzej jest na północy gminy Sośno

Kto zapłaci za stację meteorologiczną?

Jednak gmina Sośno wystąpiła do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wsparcie na budowę stacji. - Aktualny system pozwala na dostarczenie wiarygodnych danych z dokładnością do 1 km. Niezależnie od tego istnieje możliwość włączenia do niego danych ze stacji, których budowę sfinansowałby samorząd – odpisało ministerstwo.

Zaapelowała o to do wójta m. in Wioletta Pacek, sołtys Sitna: - IUNG jest zainteresowany budową stacji meteorologicznej w naszej gminie, a jedyną przeszkodą są finanse. Proponujemy zatem wygospodarowanie środków z budżetu gminy na budowę stacji bądź pozyskanie środków zewnętrznych z dotacji, darowizn. Sołectwa mogłyby również wnieść wkład własny w budowę takiej stacji, podobnie rolnicy.