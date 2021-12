Gmina Tuchola. Co zrobić z liśćmi? Wrzucanie ich do plastikowych worków nie jest ekologiczne

Radny Ireneusz Wesołowski ocenił, że nie powinno być tak, że przed posesją jest po 14,- 15 brązowych worków, i są jeszcze wypełnione do połowy.

- To są jednorazówki - komentował radny. - Lepiej byłoby kupić pojemniki zielone. Dla tych, którzy nie mają kompostownika. Ograniczylibyśmy tak zużycie tych worków. Choć całkowicie bym ich nie wyrzucał.

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego, Tomasz Stybaniewicz, stwierdził, że to do radnych należy decyzja. Mogą wprowadzić odpowiednie zmiany do regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. To jednak kwestia kolejnego roku, bo samorząd jest po procedurze przetargowej. - W niektórych gminach podejmowano takie uregulowania, że odpady zielone są składowane w jeden pojemnik i do tego otrzymuje się nie więcej niż dwa worki - informował prezes.