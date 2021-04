Gmina Unisław. Wójt Jakub Danielewicz wzywa do uprzątnięcia składowisk opon, m.in. w Raciniewie

Wójt gminy Unisław wyznaczył właścicielowi składowisk opon w jego gminie terminy ich uprzątnięcia.

Przypomnijmy, w gminie Unisław mieszkańcy obserwują z niepokojem dwa składowiska opon. Jedno w listopadzie 2020 roku przez ponad 90 godzin trawił ogień. - W gminie Unisław funkcjonowały dwa składowiska - mówi Jakub Danielewicz. - To w Raciniewie, posiadające wymagane zezwolenia, spłonęło w listopadzie 2020 roku. Z kolei w listopadzie 2019 roku, na terenie po dawnej Cukrowni w Unisławiu, powstało składowisko nielegalne. Do 23 maja 2020 roku na ul. Żwirki i Wigury w Unisławiu zwożone były zużyte opony.

Uporządkowaniem terenu po pożarze opon w Raciniewie zajmuje się Starostwo Powiatowe w Chełmnie. Jako organ, który wydał pozwolenie na składowanie opon w Raciniewie, Starostwo Powiatowe, wezwało firmę Ergum do uporządkowania pogorzeliska i utylizacji odpadów. Jak dodaje wójt, do jego kompetencji należy doprowadzenie do uporządkowania nielegalnego składowiska po cukrowni.

- 9 kwietnia, po długiej i skomplikowanej procedurze dowodowej, wydałem decyzję nakazującą usunięcie wszystkich opon - 4203 m2 - składowanych niezgodnie z prawem na terenie byłej cukrowni - informuje wójt gminy Unisław. - Już w maju ubiegłego roku, Urząd Gminy w Unisławiu alarmował WIOŚ, Państwową Straż Pożarną i KSC, o potencjalnym zagrożeniu. Wydałem decyzję o solidarnej odpowiedzialności KSC i Ergum, bowiem właściciel terenu musi być świadomy dbałości o stan swojej nieruchomości i brać odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za działalność osób trzecich, prowadzących do zanieczyszczenia ich nieruchomości. W maju 2020 roku KSC mogła ukrócić proceder, jednak zdecydowała się na zwiększenie obszaru dzierżawy. Teraz oba wskazane w decyzji podmioty mają 90 dni od uprawomocnienia się decyzji na uprzątniecie terenu. Niezrozumiałe jest dla mnie to, że KSC dopuściła do prowadzenia składowiska opon na swoim terenie bez stosownych zgód i pozwoleń, mając świadomość, jakie to może stwarzać zagrożenie. KSC dysponuje wyrokiem sądu z sierpnia ubiegłego roku dotyczącym opróżnienia i wydania terenu, mogłaby wyegzekwować wyrok za pośrednictwem komornika, ale do tej pory tego skutecznie nie zrobiła.

Kolejne opony zwiezione do Raciniewa Niedawno do gminy dotarły sygnały m.in. z "Pomorskiej", że w ostatnich tygodniach na pogorzelisku po dawnym składowisku opon w Raciniewie, w którym 13 listopada wybuchł gigantyczny pożar, znów pojawiły się gumowe odpady w ilości kilkudziesięciu sztuk. - Gmina zareagowała na sygnały i niezwłocznie przystąpiła do działania - dodaje Jakub Danielewicz. - Pierwszym etapem było wezwanie właścicieli gruntu do usunięcia nielegalnie składowanych opon z terenu, na którym się znajdują. Wyznaczyłem właścicielom nieruchomości 14-dniowy termin, od dnia odbioru wezwania, na usunięcie opon. Upłynie on 3 maja.

Jeżeli, właściciele nie zastosują się do wezwania, to samorząd zamierza wszcząć także i w tym przypadku procedurę administracyjną, analogiczną do tej zastosowanej w przypadku terenu cukrowni.