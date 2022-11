Gniewkowo. Wręczyli komputery, laptopy i tablety dzieciom z terenów popegeerowskich. Zdjęcia

W uroczystym przekazaniu sprzętu w sali sportowej gniewkowskiej Szkoły Podstawowej nr 2 uczestniczyli wojewoda Mikołaj Bogdanowicz i poseł Tomasz Latos.

W ramach konkursu grantowego "Cyfrowa gmina, wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym", Gniewkowo otrzymało prawie 472 tys. zł. Projekt, będący reakcją na problemy spowodowane przez pandemię Covid-19, sfinansowany został z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jak podkreślano podczas uroczystości, koronawirus pokazał jakie dysproporcje w dostępie do nowoczesnej technologii cyfrowej istnieją jeszcze w Polsce. Konieczność nauki zdalnej przysporzyła wiele problemów, szczególnie na terenach wiejskich i na obszarach po byłych PGR. Były kłopoty z dostępem do internetu i do sprzętu komputerowego, który był niezbędny do realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci.

Po ogłoszeniu informacji o możliwości otrzymania sprzętu komputerowego w ramach wspomnianego projektu, do gniewkowskiego urzędu wpłynęło około 140 wniosków. Po weryfikacji zapadła decyzja o zakupie 135 urządzeń.