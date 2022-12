Gorące krzesła w Twardych Piernikach i Enea Abramczyk Astorii. Derby o utrzymanie w PLK?!

W Toruniu zaczyna być nerwowo. Już chyba nikt nie myśli o walce o play off, a raczej wszyscy oglądają się za siebie.A tam ledwie jeden zespół z gorszym bilansem w tym sezonie. Wydawało się, że zmiany w składzie przyniosą przełom, a Sterling Gibbs i Vasa Pusica poprowadzą zespół w górę tabeli. Nic z tych rzeczy. Po niezłych, choć przegranych meczach z Anwilem Włocławek i Legią Warszawa przyszedł słabszy występ z Kingiem Szczecin i prawdziwa katastrofa w Słupsku. W tym spotkaniu koszykarze wyglądali, jakby na parkiecie spotkali się po raz pierwszy i zagrali najgorszy mecz w sezonie.

- Z tymi dzieciakami, którzy mieli się uczyć poważnej koszykówki, wyglądaliśmy na boisku lepiej niż z zawodnikami pierwszej piątki - podsumował trener Milos Mitrović.

Twarde Pierniki słyną od lat z cierpliwości, ale pozycja Milosa Mitrovica powoli słabnie. Inna sprawa, że są też zastrzeżenia do zachowania graczy. Potencjał tego składu jest większy niż jedno zwycięstwo dziesięciu meczach. W przypadku Sterlinga Gibbsa problemem jest bardzo nierówna forma, coraz większe skłonności do indywidualnej gry, zastrzeżenia są także do zaangażowania kilku kolejnych graczy w grze defensywnej.