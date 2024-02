Gotówka? Już nie! Seniorzy coraz chętniej wybierają kartę płatniczą i emeryturę na konto

Do lamusa odchodzi przekonanie, że osoby starsze najchętniej posługują się gotówką. Z badania "Seniorzy w świecie cyfrowych finansów", przeprowadzonego pod koniec stycznia br. na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich, wynika, że seniorzy częściej używają karty płatniczej (debetowej lub kredytowej) niż gotówki - aż 84 proc. opłaca swoje codzienne zakupy kartami, z tego 52 proc. płaci bezgotówkowo wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, a tylko 6 proc. badanych seniorów deklaruje, że nadal preferują korzystać głównie z gotówki. Natomiast za zakupy w internecie 27 proc. respondentów płaci kartą, a 14 proc. gotówką przy odbiorze.

Prawie połowa seniorów posiada konta oszczędnościowe: 47 proc. badanych w wieku 60 plus i 48 proc. starszych osób 70 plus, a co trzeci w ramach inwestycji wybiera lokatę. Maleje natomiast popyt na kredyty konsumpcyjne - w 2023 roku 27 proc. seniorów było skłonnych ubiegać się o taki kredyt, a dziś już tylko 17 proc.