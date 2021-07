Gowinobus ruszył w Polskę. Mieszkańcy regionu poznają nowe pomysły na gospodarkę

Już od poniedziałku Gowinobus objeżdża Polskę. W wielu miastach regionu politycy Porozumienia Gowina opowiadają o tym, co chcą pilnie zrobić dla mieszkańców.

Iwona Michałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technnologii tak mówiła wczoraj w Toruniu: - Powstał program Porozumienia Gowina, który skonsultowaliśmy z przedsiębiorcami. Przygotowujemy cztery różne ustawy dotyczące zmian na rynku pracy. Pierwsza to ustawa o wspieraniu zatrudnienia, która ma zastąpić starą ustawę, wiele razy nowelizowaną. Podczas pandemii rynek pracy się zmienił. Musimy dostosować obecne instytucje i narzędzia, którymi dysponują do nowych warunków. Druga ustawa dotyczy zatrudniania cudzoziemców. Chcemy ułatwić życie przedsiębiorcom. Wszystkie pozwolenia o pracę dla cudzoziemców mają zejść z województwa do powiatów, w ten sposób nie będzie ogromnych kolejek. Kolejna ustawa – o zawiązywaniu i rozwiązywaniu umów drogą elektroniczną, najczęściej dotycząca pracowników sezonowych, aby ich wyciągnąć z szarej strefy. Czwarta ustawa – o agencji do spraw młodzieży. Musimy unowocześnić Ochotnicze Hufce Pracy, aby przygotowywały młodzież do zawodów, które w konkretnym regionie są oczekiwane. Zależy nam na ucyfryzowaniu rynku pracy. Nowe centra wspierania zatrudnienia, zamiast PUP-ów, będą otwarte nie tylko dla bezrobotnych, ale też dla tych, którzy chcą zmienić pracę. I to wszystko ma się odbywać drogą elektroniczną. W Krajowym Planie Odbudowy są zapisane 52 mln euro na cyfryzację rynku pracy w Polsce. Mam nadzieję, że jesienią moje ustawy wejdą pod obrady Sejmu.