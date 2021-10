Grand Prix Polski w Toruniu. Łaguta bliżej złota! Jak odpowie Zmarzlik?

W starciu gigantów w 1. serii o punkt lepszy był Łaguta, ale w 2. był dopiero trzeci na mecie, a Zmarzlik swój wyścig wygrał. Spotkali się w trzeciej serii i to Rosjanin był zdecydowanie lepszy od startu do mety. Nasz as nie tylko przegrał z najgroźniejszym rywalem, ale na dystansie musiał stoczyć epicki pojedynek z Emilem Sajfutdinowem. Ostatecznie Polak był górą na mecie i tak się zapamiętał w boju, że nieco zbyt mocno docisnął rywala do bandy, a ten upadł już za metą.