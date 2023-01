Granty dla 15 ogrodów działkowych z Kujaw i Pomorza. Najwięcej dla ROD z Grudziądza i Torunia

ARiMR prowadziła nabór do konkursu co miesiąc od początku czerwca 2022. Ostatni był w grudniu. Dotąd granty przyznano 62 ogrodom z Kujaw i Pomorza. Wynoszą one od 10 tys. zł do 100 tys. zł. Są przeznaczane głównie na ochronę i poprawę jakości terenów zielonych, bo celem projektu jest złagodzenie negatywnych skutków zmian klimatycznych.

Pixabay