Grażyna Szabelska: - Program 500 plus radykalnie zniwelował ubóstwo rodzin wielodzietnych

- Jakie zmiany dostrzega pani w życiu mieszkańców regionu po wprowadzeniu 500 plus?

Program 500 plus był odpowiedzią na oczekiwania wielu polskich rodzin. Potwierdziły to badania postaw Polaków wobec polityki prorodzinnej oraz posiadania dzieci. W województwie kujawsko-pomorskim od 2016 r. do lipca 2021 r., w ramach świadczeń wychowawczych programu 500 plus przekazano rodzinom 8 444 322 488 zł. Jednym z podstawowych celów programu 500 plus była poprawa sytuacji w zakresie zabezpieczenia potrzeb życiowych związanych z wychowywaniem dzieci oraz zniwelowanie zjawiska ubóstwa wśród dzieci, co stanowiło poważny problem społeczny. Oddziaływanie programu 500 plus w zakresie wyżej wskazanych celów zauważalne jest zarówno w skali całego kraju, jak i naszego regionu. Jak pokazują badania, nastąpiła znacząca redukcja zjawiska ubóstwa wśród dzieci oraz rodzin. 500 plus stanowi też swoisty impuls rozwoju gospodarki. Wzrost dochodów rodzin i gospodarstw domowych zaktywizował szczególnie rodziny słabo uposażone, zwiększył popyt na określone dobra i usługi, powodując wzrost konsumpcji. Pobudził dynamikę wzrostu PKB. Warto dodać, że środki z 500 plus wydatkowane są głównie na zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, takich jak żywność, ubiór, a także na edukację, dodatkowe zajęcia, rekreację i wypoczynek.

Innym interesującym aspektem jest też fakt, że dodatkowe świadczenie wychowawcze mogło się przyczynić w konkretnych przypadkach do odłożenia decyzji o ewentualnej emigracji zarobkowej.