„Grona gniewu” zespołu Miecz Wikinga z Sępólna Krajeńskiego doczekał się reedycji

Miecz Wikinga, heavy-metalowy zespół z Sępólna Krajeńskiego, powstał w 2000 roku. Założyli go trzej bracia Łucyszyn: Darek „Smok” (gitara, wokal), Marcin „Łucek” (perkusja) i Maciej „Żaba” (bass). Był jeszcze z nimi Rafał Nowak, którego rok później zastąpił gitarzysta Robert Skaza. Zespół zdobył rzeszę fanów w całym kraju. To taki polski Iron Maiden, utożsamiany z Running Wild, a także rodzimym Turbo i KAT, ale nie niepozbawiony własnego brzmienia. Muzycy z Sępólna występowali m.in. u boku takich sław, jak: Alastor, Hunter, Horrorscope, Respawn, The Chainsaw, Dragon's Eye, Archeon, Hekatomba, Hellfire, czy Pathology.

- Gramy tak zwany klasyczny heavy-metal, ale można znaleźć w nim także elementy thrash'u. W grudniu 2002 roku wzięliśmy udział w przeglądzie zespołów rockowych "Strunowe wibracje", gdzie zajęliśmy I miejsce. To była furtka dla dalszej pracy, bo nagrodą przeglądu była sesja nagraniowa – mówił na naszych łamach Maciej, menager grupy, gdy zespół jeszcze był aktywny.