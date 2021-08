Groźnie wyglądająca kolizja na Alei Piłsudskiego w Brodnicy. Czołowo zderzyły się dwa samochody dostawcze. Zdjęcia

Asp. Michał Tatkowski z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy przekazał nam, że ok. g. 13.20 na Alei Piłsudskiego w Brodnicy doszło do zderzenia renault i forda. Jak ustalili policjanci z brodnickiej komendy, którzy pracowali na miejscu zdarzenia, to kierowca renault z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z pasa jezdni, wskutek czego doprowadził do czołowego zderzenia z innym samochodem.

Jednemu z kierowców biorących udział w zdarzeniu udzielono pomocy medycznej, jednak obrażenia okazały się niegroźnie, a osoba nie została przewieziona do szpitala. W związku z tym zdarzenie zakwalifikowane zostało jako kolizja drogowa, a nie wypadek.

Na miejscu pracowali także strażacy z dwóch zastępów Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy.

Samochody biorące udział w wypadku nie przewoziły ładunków.

Droga była zablokowana przez około godzinę.

Zobaczcie zdjęcia: