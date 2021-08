Groźny wypadek w powiecie rypińskim. Samochód uderzył w drzewo

Do wypadku doszło po godz. 20.00. Na miejsce zostały wezwane jednostki PSP w Rypinie oraz OSP Sadłowo. Strażacy zastali uwięzionego w pojeździe kierowcę oraz drzewo przewrócone na samochód.

– Strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych dotarli do poszkodowanego, a następnie przekazali go obecnym na miejscu ratownikom medycznym – tłumaczy Dariusz Łęgosz z PSP w Rypinie. – Kierowca może mówić o dużym szczęściu, bo to zdarzenie wyglądało dramatycznie.