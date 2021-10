Grudziądz. 32-latek sprofanował krzyż nagrobka ks. Józefa Lipskiego pochowanego przy parafii w Mniszku. Został zatrzymany PA

Akt profanacji krzyża nagrobka ks. Lipskiego, który spoczął przy parafii w Mniszku. Cmentarną hienę szybko namierzyli policjanci z Grudziądza. Archiwum GP

- To był chuligański wybryk - komentuje ks. Bogdan Tułodziecki, proboszcz parafii św. Józefa Oblubieńca na osiedlu Mniszek w Grudziądzu. Jak informują policjanci z Grudziądza, do sprawy został zatrzymany 32-latek. Usłyszał zarzut ograbienia miejsca spoczynku zmarłego. Grozi mu za to do 8 lat za kratami.