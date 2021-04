Wierni i przyjaciele pożegnali śp. ks. Józefa Lipskiego, emerytowanego proboszcza parafii na osiedlu Mniszek [zdjęcia z pogrzebu]

Pogrzeb księcia Filipa. Gdzie dziś można oglądać transmisję? O której godzinie rozpocznie się pogrzeb?

Pogrzeb księcia Filipa TRANSMISJA w Polsce. Książę Filip, który był mężem Elżbiety II, królowej brytyjskiej przez ponad 73 lata, zmarł w piątek na zamku w Windsorze w wieku 99 lat. Książę Edynburga 10 czerwca skończyłby 100 lat. Był najdłużej żyjącym mężczyzną w historii brytyjskiej rodziny królewskiej. Ceremonia pogrzebowa księcia Filipa odbędzie się 17 kwietnia w sobotę ok. godziny 16.00 czasu polskiego i potrwa ok. 50 minut. To 4 dni przed 95. urodzinami Elżbiety( ur. 21 kwietnia 1926 w Londynie). Żałoba po śmierci księcia Filipa w Wielkiej Brytanii trwa osiem dni. Potrwa ona do kolejnego dnia po zakończeniu uroczystości pogrzebowych.