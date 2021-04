Wieloletnie śledztwo w sprawie szpitala w Grudziądzu zakończone. Jaką decyzję podjęła Prokuratura Regionalna w Gdańsku?

Postępowanie było prowadzone w kierunku wykrycia ewentualnych nieprawidłowości w grudziądzkim szpitalu, które doprowadziły do jego zadłużenia na kwotę ok. 500 milionów złotych. Prokuratorzy analizowali także wątek nadzoru nad lecznicą.

Co ważne, decyzja Prokuratury Regionalnej w Gdańsku o umorzeniu śledztwa wobec braku znamion czynu zabronionego nie jest prawomocna . Zażalenie do sądu wniósł Wojewoda Kujawsko - Pomorski, który był zawiadamiającym organy ścigania prawa o możliwym przestępstwie. Zażalenie rozpatrzyć ma Sąd Okręgowy w Toruniu.

Przypomnijmy . Sprawa do prokuratury trafiła w 2016 roku. Wówczas dyrektorem szpitala w Grudziądzu był Marek Nowak . Co wtedy mówił "Pomorskiej"? "Nie mam się czego obawiać. Powiem więcej: nawet się cieszę, że w końcu jakiś poważny organ zajął się sytuacją szpitala" - w czerwcu 2016 roku mówił Marek Nowak.

Zupełnie inne podejście do sprawy miał Wojewoda, Mikołaj Bogdanowicz, który ponad cztery lata temu złożył zawiadomienie do prokuratury. Tak brzmiał komunikat przesłany do mediów w marcu 2016 roku z biura prasowego Wojewody: "- "Niewłaściwe decyzje ekonomiczne, prawne i społeczne podejmowane przez władze Grudziądza doprowadziły szpital i miasto do poważnego kryzysu finansowego, jak również mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców. Przerzucanie przez władze Grudziądza odpowiedzialności za te decyzje na wojewodę czy marszałka nie jest właściwą drogą do rozwiązania kryzysu". To na kanwie takich wniosków popartych ustaleniami m.in. RIO i NIK-u, Wojewoda złożył zawiadomienie.