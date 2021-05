RIO krytycznie o finansach Grudziądza: brakuje informacji o efektach programu naprawczego. Oceny wykonania budżetu za 2020 rok nie ma

Jak zauważa RIO zobowiązania szpitala zredukowano o blisko 34,6 mln zł (do kwoty 421,9 mln zł), ale jednocześnie wzrosły zobowiązania wymagalne o blisko 11,5 mln zł (do kwoty blisko 92,9 mln zł).

Sprawozdanie o wykonaniu budżetu miasta za 2020 rok, prezydent Grudziądza przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy. Dołączył do niego m.in. sprawozdanie z wykonania planów finansowych Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego. I to stan finansów zadłużonej lecznicy ma decydujący wpływ na opinię o budżecie całego miasta.

W ocenie Składu Orzekającego jest to również efekt niepokrycia ujemnych wyników finansowych Szpitala za ostatnie lata przez organ tworzący. Z załączonego do sprawozdania wstępnego rachunku zysków i strat wynika, że na koniec 2020 roku Szpital zrealizował zysk netto w wysokości 37 349 972 zł przy prognozowanej stracie na poziomie (minus) 15 652 609 zł. Należy podkreślić, że ze względu na panującą pandemię Szpital zrealizował w 2020 roku przychody w wysokości 424 673 279 zł, tj. na poziomie 128,23% planowanych. Ponadto w pozycji Pozostałe przychody operacyjne w łącznej kwocie 52 503 452 zł większościowy udział stanowią środki tytułem dodatkowego wynagrodzenia za pracę personelu medycznego, przekazane również przez NFZ

Przypomnijmy, że wcześniej RIO negatywnie oceniło wykonanie budżetu Grudziądza w pierwszej połowie 2020 roku.

A to dlatego, że miasto nie realizowało założeń programu naprawczego (przypomnijmy, że dwa główne założenia programu to uzyskanie pożyczki z budżetu państwa w wysokości 320 000 000,00 zł oraz przekształcenie Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w spółkę kapitałową do dnia 31 marca 2020 r.)