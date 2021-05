Grudziądz. Nowa atrakcja Osady Grud nie cieszy jej sąsiadów. "Takie zadania nie mogą być realizowane kosztem okolicznych mieszkańców"

- Stało się zaś to, co przewidziałem: stalowe zjeżdżalnie są głośne i wykorzystywane wieczorami oraz w nocy, ale nie przez grzeczne dzieci - alarmuje pan Adam.

Mieszkańcy w głosowaniu opowiedzieli się „za” zjeżdżalniami

Zjeżdżalnie na osadzie Grud zbudowano w ramach projektu Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego. - To inicjatywa pochodząca wprost od mieszkańców. Zadanie to otrzymało ocenę pozytywną komisji merytorycznej, a następnie zostało poddane pod głosowanie. Co ważne, otrzymało trzeci wynik wśród zadań ogólnomiejskich, przez co zostało wybrane przez mieszkańców do realizacji - komentuje Karol Piernicki, rzecznik prezydenta Grudziądza.