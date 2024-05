Twarda woda w Grudziądzu. Mieszkańcy walczą z kamieniem w czajnikach. Co na to Tomasz Pasikowski, prezes "Wodociągów"?

Z problemem twardej wody borykają się dziesiątki tysięcy grudziądzan, korzystających z miejskiego wodociągu. - Może trzeba zamontować filtry?- proponują radni. Tomasz Pasikowski, prezes MWiO odpowiada: - Można, ale...

Twarda woda w miejskiej sieci w Grudziądzu

Kamień osadzający się w czajnikach i innych sprzętach AGD, na dnach dzbanków na wodę, kręgi osadu na garnkach...

Do tego brązowe kamienne zacieki na armaturze, kranach w kuchniach i łazienkach. Trudne do wyczyszczenia... Bez odkamieniacza i dobrych środków czyszczących nawet nie ma co próbować.

Ten problem doskonale znają dziesiątki tysięcy grudziądzan, bo niemal wszyscy mieszkańcy korzystają z miejskiego wodociągu. Kamień z wody tak samo osadza się w całym mieście: zarówno w Tarpnie na północy miasta, w centrum, jak i w Mniszku, blisko południowej granicy Grudziądza.

- Ekspres do kawy muszę odkamieniać co tydzień, bo bez tego się popsuje - mówi Piotr, mieszkaniec Strzemięcina. I dodaje: - W Grudziądzu zawsze mieliśmy twardą wodę, ale w ostatnim czasie kamienia jest więcej niż było.

Problem znany jest od dawna i od dawna Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia niezmiennie zapewniają: stan wody jest pod stałą kontrolą, wszystko jest w normie.

"Mieszkańcy Grudziądza każdego dnia walczą z kamieniem"

O kamieniu w wodzie dostarczanej do tysięcy mieszkań w Grudziądzu przez spółkę Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia, rozmawiano podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Grudziądza. Jednym z jej tematów był plan modernizacji i remontów MWiO na najbliższe lata. W planie tym o pomyśle na rozwiązanie problemu twardej wody Grudziądzu nie ma ani słowa. Za to prezes "Wodociągów zapowiedział, że planowane są podwyżki opłat za wodę i ścieki.

Temat kamienia w wodzie, podczas sesji wywołał radny Łukasz Kowarowski z Lewicy.

- Pewien przedsiębiorca żalił mi się, że nasza woda jest mocno zakamieniona. Mówił, że gdy kiedyś kupił urządzenie to wytrzymywało ono 10 lat, a teraz wytrzymuje 5 lat, ponieważ stan wody w Grudziądzu się pogorszył. Nie do końca się z tym zgadzam, ale z czego to wynika? - pytał Kowarowski.

- Myślę, że oczekiwane przez mieszkańców byłoby podniesienie jakości wody poprzez obniżenie jej twardości, zamontowanie filtrów zmiękczających wodę. Wiem jak mieszkańcy każdego dnia walczą z tym kamieniem zarówno w urządzeniach sanitarnych, jak i w wodzie spożywczej - apelował radny Jakub Kopkowski z Koalicji Obywatelskiej.

Woda w Grudziądzu jest znakomita, ale... zawiera składniki powodujące osady

- Jeśli chodzi o jakość wody, to jesteśmy systematycznie badani przez sanepid i spełniamy wszystkie normy, również te zawartości żelaza, bo ja wiem, że odczucia klientów są takie, że woda jest znakomita, natomiast zawiera trochę składników, które powodują osady na armaturze łazienkowej czy kuchennej. To jest wszystko bezpieczne, nie powoduje żadnych zagrożeń dla zdrowia i życia mieszkańców - w odpowiedzi zapewniał Tomasz Pasikowski, prezes "Wodociągów" w Grudziądzu.

Prezes "Wodociągów": - My oferujemy standard. Jak ktoś chce lepiej, to musi, za to zapłacić

Czy "Wodociągi" zamierzają zamontować filtry, aby grudziądzanie nie musieli już walczyć z kamieniem w czajnikach i na armaturze?

- Dzisiaj inwestorzy, deweloperzy idą w kierunku budowania własnych stacji uzdatniania na osiedlach czy w domach, czy jakiś filtrów, które zapewniają pożądane parametry wody, lepsze niż to co my oferujemy. My oferujemy standard, natomiast jak ktoś chce lepiej, to musi za to zapłacić. Przepraszam, że to mówię, ale ekonomia nas do tego obliguje - odpowiedział Tomasz Pasikowski.

Prezes "Wodociągów mówił też do radnych: - Gdybyśmy mieli w skali miasta zrobić proces zmiękczania wody na stacji uzdatniania, to oczywiście, jest to możliwe, natomiast jest to inwestycja rzędu kilkudziesięciu milionów złotych. Możemy się nad tym zastanowić wszyscy razem z państwem, ale uprzedzam, że są to wydatki, które na pewno przeniosą się na stawkę opłat za wodę i ścieki.

