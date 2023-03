Grudziądz. Otwarto nową halę magazynową Centrum Dystrybucji Rossmanna w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia

Otwarcie nowego magazynu w Centrum Dystrybucji Rossmanna w Grudziądzu

Centrum Dystrybucji Rossmanna w Grudziądzu obsługuje drogerie tej sieci z całej Polski Północnej. We wtorek (28 marca) oficjalnie otwarto nową halę magazynową, która ma ponad 11,2 tys. m kw. Teraz łączna powierzchnia magazynów Rossmanna przy ul. Droga Łąkowa w Grudziądzu to blisko 35,5 tys. m kw.

W Centrum Dystrybucji Rossmanna w Grudziądzu pracuje ponad 500 osób

- To, że powiększyliśmy naszą powierzchnię magazynową, to efekt naszych potrzeb - mówił Maciej Dondelewski, dyrektor Centrum Dystrybucyjnego w Grudziądzu. I przypominał, że kiedy w 2012 r. Rossmann otwierał centrum dystrybucyjne w naszym mieście, miało ono powierzchnię 20 tys. m kw., mieściło 12 tys. palet z towarami, a zatrudniało około 70 osób. Dzisiaj jest to 37 tys. m kw. z miejscem na 34 tys. palet.

Otwarcie nowej hali magazynowej Rossmann w Grudziądzu. Po hali oprowadzał Maciej Dondelewski, dyrektor Centrum Dystrybucyjnego w Grudziądzu. Piotr Bilski

Firma zatrudnia w Grudziądzu ponad 500 osób, z których około 300 pracuje w magazynie, a pozostali to kierowcy, pracownicy ochrony, ekipy sprzątającej...