Władze Grudziądza chcą emitować obligacje na 61,5 mln zł! Czy zgodzą się radni?

Włodarz Grudziądza: "To racjonalny budżet". PiS: "To nie jest budżet naszych marzeń"

Co w tej sprawie myślą radni?

Tomasz Smolarek, radny Koalicji Obywatelskiej : - Gdyby wpływy z podatku PiT były wyższe do budżetu miasta, to z pewnością nie trzeba byłoby się na takie kwoty zadłużać. Nie ma pieniędzy z KPO, nie ma środków z rządu więc by proces inwestycyjny nie został zatrzymany musimy wyemitować obligacje. To słuszne rozwiązanie.

Jak czytamy na Facebook-u "Czasu Grudziądza", stowarzyszenia którego prezesem jest Arkadiusz Goszka radny niezrzeszony: "Prezydent opowiadając o budżecie naszego miasta twierdzi, że jest on prorozwojowy, inwestycyjny. Co to znaczy wg prezydenta? Przyjmuje się budżet na rok 2023 z nadwyżką 21 mln zł informując, że jest prorozwojowy, inwestycyjny, a po trzech miesiącach informuje się o emitowaniu obligacji, żeby był prorozwojowy, inwestycyjny. Co ciekawe spłata obligacji ma nastąpić po zakończeniu kadencji Pana Glamowskiego. (...) "Taka to logika i gospodarność na koszt następców i mieszkańców"

O tym, czy radni dadzą zielone światło na emisję obligacji przekonamy się podczas środowej sesji, 29 marca. Do tematu wrócimy.