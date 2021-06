Grudziądz zdobył pieniądze na remont i adaptację spichlerza. Powstaną w nim kawiarnia i lokale dla stowarzyszeń. Zobacz jak będzie wyglądał

Alkomaty Promiler i innych firm. Na co zwrócić uwagę przy wyborze alkomatu?

Alkomat powinien posiadać każdy kierowca, któremu zdarza się sięgać po alkohol. Gdy dzieje się to okazjonalnie, wystarczyć może alkomat jednorazowy, który jest znacznie tańszy. Jednak do regularnego użytkowania znacznie lepsze są podręczne alkomaty wielokrotnego użytku. Najczęściej wyszukiwane są alkomaty Promiler, ale na rynku jest również kilku innych producentów wartych uwagi. Sprawdź, na co zwrócić uwagę przy wyborze alkomatu i czym się od siebie mogą różnić.