Grudziądzki ratusz kupuje motorówkę, żaglówki i kajaki... wszystko do nowej stanicy żeglarskiej

Nowa stanica żeglarska w Grudziądzu...

Miasto Grudziądz rozstrzygnęło właśnie przetarg na dostawę wyposażenia wypożyczalni sprzętu wodnego nowej stanicy żeglarskiej. Rachunek za ten sprzęt będzie spory: łącznie wyniesie ponad 483 tys. złotych , co wnika z podsumowania ofert wybranych w przetargu.

Co i za ile kupuje miasto Grudziądz do nowej wypożyczalni sprzętu wodnego?

Budowa nowej stanicy żeglarskiej nad Jeziorem Rudnickim Wielkim ruszyła w marcu bieżącego roku.

Głównym wykonawcą prac jest konsorcjum grudziądzkich firm Stulsz i Maszy Spółka z o.o. Koszt pierwszego etapu prac do ok. 5 mln zł. Te roboty mają zostać zakończone do połowy grudnia i ich koszt jest w 79 proc. dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.