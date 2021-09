Grupa Orlen sprawdza się na każdym polu. Forum Rolnicze 2021 Materiał partnera

Już 1 października odbędzie się w Bydgoszczy Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej. Na swój sponsorski panel do Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Myślęcinku zaprasza Grupa Orlen. Należące do niej spółki zaprezentują kilka bloków tematycznych skierowanych do sektora agro.