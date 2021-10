AgroUnia protestowała pod bramą włocławskiego Anwilu. Spółka wskazuje, że nawozy drożeją przez ceny gazu

Wysokie cny nawozów są powodem napięć między rolnikami, a ich producentami. Protestujący zebrali się wczoraj pod bramą włocławskiego Anwilu – zakładu produkującego nawozy. Atmosfera była gorąca. Na bramie numer 2 zawieszono flagi Solidarności Rolniczej, AgroUnii, Samoobrony.

- Jest sporo policji, ale nie przyjechaliśmy tutaj na rozróbę. To pierwszy protest, w którym biorę udział, bo problem z cenami nawozów, jest faktem. Rolnikom jest ciężko - podkreślił pan Władysław, gospodarz z kujawsko-pomorskiej gminy Lubanie, a zarazem jeden z uczestników pikiety. Wśród nich byli też Wojciech Mojzesowicz – były minister rolnictwa, Ryszard Kierzek, prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, Władysław Serafin z Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych. Do Włocławka przyjechał także Michał Kołodziejczak, lider ruchu AgroUnia.

- Ceny nawozów oszalały, będą daleko idące konsekwencje nie tylko dla rolników, ale także dla konsumentów. Za chwilę będziemy mieli problem z produkcją żywności, a następnym etapem będzie potężny problem z dostępem do niej - namawiał do udziału w proteście Kołodziejczak. Jak podkreślił we Włocławku, w ciągu miesiąca azotowe nawozy podrożały nawet pięciokrotnie: - My tej sprawy tak nie zostawimy. Będzie drogo i ta drożyzna wyciągnie ludzi na ulice.