Halina Makówka biorąc udział w Powstaniu Warszawskim mogła pomścić męża, ojca i brata

Po latach Stefan Wawrzyniak, kolega Haliny ze Związku Powstańców War-szawskich w Bydgoszczy powie publicznie, że w sierpniu 1944 r. pomścił ojca Wacława, którego Niemcy rozstrzelali na jego oczach. Syn przedwojennego burmistrza Fordonu miał wówczas 17 lat.

Wielkopolanie wśród bydgoskiej elity

Bydgoszcz to późne dzieciństwo Haliny (urodziła się w 1914 r. w Krerowie, niedaleko Środy Wielkopolskiej), młodość i nauka w jednym z liczących się gimnazjów. Belgia - miejsce dalszej edukacji panienki z inteligenckiego domu. Rok 1939 – ślub, krótkie chwile szczęścia i początek zwielokrotnionej tragedii. Okupacja niemiecka to ucieczka do Warszawy, udział w akowskiej konspiracji i powstaniu.

Raczkowscy pochodzili z Wielkopolski. Bracia Tadeusz (1886-1939) i Bogdan (1888-1939) urodzili się w Poznaniu. Po 1920 r., kiedy Bydgoszcz stała się polskim miastem, zasilili lokalne instytucje, w których tak bardzo brakowało wy-kształconych kadr. Do wybuchu II wojny światowej Tadeusz kierował Szkołą Rolniczą Wielkopolskiej Izby Rolniczej, jego brat dał się poznać jako ceniony inżynier, architekt (był m.in. współautorem projektu szpitala miejskiego czyli obecnego „Jurasza”) i radca miejski. Obie rodziny należały do miejscowej elity.