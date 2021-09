Handlarz samochodów z Francji potrzebował pieniędzy na powrót z Afryki, a mieszkanka Brodnicy mu pomogła. Straciła kilka tysięcy złotych

W środę, 22 września policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy otrzymali zgłoszenie, że 62-letnia kobieta z Brodnicy została oszukana. Wcześniej za pomocą komunikatora społecznościowego kontaktowała się z mężczyzną podającego się za francuskiego handlarza samochodów. W ostatnim czasie rzekomy handlarz pojechał po samochód do Afryki, ale ponieważ zabrakło mu pieniędzy na powrót do Francji, poprosił o pożyczkę swoją internetową koleżankę z Polski. 62-letnia brodniczanka podała mężczyźnie dane autoryzacyjne do konta bankowego, po czym z jej konta "zniknęło" 4 tys. 600 zł, a kontakt z rzekomym Francuzem się urwał.

Z kolei do 28-letniego brodniczanina zatelefonował rzekomy pracownik banku. Osoba dzwoniąca poprosiła o dane autoryzacyjne kodu blik, a 28-latek natychmiast je podał. Dzięki temu złodziej dokonał przelewu z konta bankowego pokrzywdzonego w wysokości 3 tys. zł.