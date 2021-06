Hanplast Energy ProAm Open V. Znani tenisiści w Bydgoszczy [zdjęcia]

Zawody Karate Central Europe Open odbyły się w Bydgoszczy [zdjęcia]

Jubileuszowe, 20. Mistrzostwa Karate Central Europe Open odbyły się w Bydgoszczy. Był to pierwszy tegoroczny turniej rankingowy Polskiej Unii Karate i zawody kwalifikacyjne do tegorocznych ME seniorów i ME kadetów, juniorów i młodzieżowców. W klasyfikacji medalowej pierwsze miejsce zajął Wrocławski Klub Sportów Azjatyckich "Budokan". Drugi był Klub Karate Shotokan w Lęborku, a trzeci Klub Sportowy Olimp. Na czwartej pozycji uplasował się Bushido Karate Bydgoszcz - z dorobkiem 6 złotych, 5 srebrnych i 10 brązowych medali. Startowało 67 drużyn. Zobaczcie zdjęcia z tej imprezy >>>