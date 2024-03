Hejter z Mroczy wciąż bezkarny. Sąd Rejonowy w Nakle umorzył sprawę

Jarosław Odrobiński to znany społecznik i samorządowiec z Mroczy. Do lata 2023 r. piastował funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej Mroczy. Zrezygnował z mandatu by po prawomocnym wyroku burmistrza Leszka K. podjąć się roli p.o burmistrza Mroczy. Piastował ją do wyborów uzupełniających w Mroczy przeprowadzonych we wrześniu ub. r. Nowym burmistrzem Mroczy mieszkańcy wybrali wówczas Jarosława Okonka.