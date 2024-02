Mrocza planuje w 2024 r. ważne inwestycje. Budowlańcy pojawią się w szkole i w urzędzie gminy

Na liście inwestycji rozpoczętych w 2023 r., które w tym roku będą kontynuowane jest m. in. budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Matyldzin – Wyrza. To zadanie, na które samorząd otrzymał dofinansowanie w wysokość ponad 4,2 mln zł. Całkowita wartość prac budowlanych przekracza 7,2 mln złotych.

W 2024 r. kontynuowana będzie także budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław. Na zadanie to gmina także pozyskała dofinansowanie. Przyznana dotacja to ponad 970 tys. zł.

Wśród nowych zadań znalazła się m. in. przebudowa drogi w Drzewianowie. Roboty budowlane prowadzone będą na odcinku 750 m. Połowę kosztów inwestycji pokryje dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W planach jest też przebudowa ul. Postępu w Mroczy.

W trosce o niepełnosprawnych

Z tego samego programu gmina Mrocza wywalczyła dotację na modernizację zabytkowego budynku SP w Mroczy. W planach jest wydzielenie klatki schodowej i zamontowanie windy. Pozwoli to na stworzenie bezpiecznej strefy komunikacyjnej. - Prace budowlane wykonane zostaną w tym roku - zapewnia Jarosław Okonek.

Dobre wieści także dla osób niepełnosprawnych. Kolejne budynki użyteczności publicznej dostosowane zostaną do ich potrzeb. Budowlańcy pojawią się m. in. w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza. 400 tys. zł na niezbędne prace samorząd otrzyma z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Ważnym zadaniem jest też rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy. Plany na 2024 r. dotyczące tej inwestycji to opracowanie dokumentacji technicznej.

Wypięknieje park, powstanie dom seniora

Mieszkańcy Mroczy spodziewać się mogą także modernizacji parku przy ul. Łąkowej i Zielonej w Mroczy. Realizacja pierwszego etapu robót zakończyć się ma w 2025 r. Do przyszłego roku potrwa także budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Ostrowie. Na to zadanie samorząd otrzymał dofinansowanie z funduszu Polski Ład w wysokości 855 tys. zł.

Oczekiwaną inwestycją jest też utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy. Z funduszu Polski Ład gmina otrzymała na ten cel ponad 7 mln zł. Zadanie to jest powiązane z realizacją innej inwestycji: utworzeniem nowych miejsc w żłobku. To także projekt, na który samorząd pozyskał dofinansowanie. Dotacja w wysokości 569,8 tys. zł pochodzi z programu Maluch Plus.

- W tym roku wyłoniony zostanie wykonawca robót i rozpoczęte prace – słyszymy w Mroczy.