Helena Wiśniewska z Zawiszy Bydgoszcz: Na „dzień dobry” utopiłam dwie łódki [zdjęcia]

Cztery lata temu nieśmiało zapowiadała pani rywalizację o wyjazd do Tokio, ale bardziej celowała w Paryż. Kiedy pani uwierzyła, że będzie to jednak stolica Japonii?

W 2018 roku, gdy trener kadry Tomasz Kryk postanowił, że wystąpię nie w młodzieżowych mistrzostwach świata, a w seniorskich. W portugalskim Montemor o Velho wraz z Karoliną Nają, Anną Puławską i Kasią Kołodziejczyk zdobyłyśmy brązowy medal. To utwierdziło mnie w przekonaniu, że mam szansę na stałe miejsce w czwórce.