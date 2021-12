Henryk Martenka: - Poczucie tożsamości narodowej czy etnicznej zawsze będzie silniejsze

– Amerykanie mają łatwiej, filmy z łopoczącą amerykańską flagą w finale budują klimat. - Niewielu Amerykanów zna na pamięć swój hymn. Przypomina mi to polskich katolików śpiewających pieśni kościelne do drugiej zwrotki, bo dalej nawet kolędy przypominają sobie z trudem. Ale czymże to jest wobec hymnu greckiego liczącego 158 zwrotek!

Przyznam się, że podobnych emocji doznałem podczas uroczystości w Chile, kiedy orkiestra wojskowa zagrała ich hymn. Emocje były dokładnie te same. Nie znam na tyle języka hiszpańskiego, żeby wyłapać wszystkie subtelności co rodowity Chilijczyk, ale wrażenie, siła, ekspresja były identyczne. To była czysta, podniosła pieśń mówiąca zawsze o tym samym: o miłości do ojczyzny, poświęceniu obywateli. Młodzi Polacy nie tylko jeżdżą na wycieczki, ale są na Erasmusach, ekspaci pracują całe lata poza Polską. Ważne, żeby mieli świadomość, o czym mówi hymn Kataru, Indonezji, Australii. Czym dla Amerykanina jest hymn Stanów Zjednoczonych, a o czym mówi hymn Islandczyków. Ta wiedza, na elementarnym poziomie, mówi o przyrodzie, patriotyzmie, miłości, o deklaracji człowieka, że odda życie za ojczyznę. O tym mówią hymny.

– Mam nadzieję, że całości nie uczą dzieci w szkołach?

– Zapewne, jak w przypadku dłuższych hymnów, obowiązuje znajomość dwóch – trzech zwrotek. Dla mnie, polonisty, sama warstwa poetycka była atrakcyjna. Są hymny tak „gęste” jak sześciowersowy hymn japoński czy latynoamerykańskie hymny przypominające operowe libretto. Pisali je włoscy kompozytorzy w XIX wieku. Przesiąknięci konwencją operową przenosili ją do hymnów. Są w nich dwuminutowe uwertury, strofy z akcją, opowieścią o bohaterstwie. Latynosów to bardzo buduje, mimo że można mieć żal, że ich hymny opowiadają tylko cześć historii rozpoczynającej się od początku obecności białego człowieka na ich kontynencie. Tak jakby przed XVI wiekiem nie było prekolumbijskich cywilizacji, dziedzictwa stanowiącego dziś o kulturowej atrakcyjności tych stron. Jeszcze ciekawsze są hymny państw oceanicznych, w których w minimalny sposób akcentuje się wątek kultur polinezyjskich czy maoryskich. Decyduje XIX-wieczna konwencja europejska, kościelna.

– W naszym hymnie pojawia się co prawda Czarnecki, ale wielkich królów czy Słowian też próżno szukać. Przecież „Mazurek Dąbrowskiego” był utworem doraźnym, odnoszącym się do konkretnego czasu i miejsca.

– Dlatego trzeba na niego patrzeć historycznie, a nie ahistorycznie. „Mazurek Dąbrowskiego” został napisany w 1797 roku i dotyczył żołnierskiego tu i teraz. To hymn przypominający „Marsyliankę” także napisaną w określonej sytuacji historycznej. Nasz „Mazurek” towarzyszył żołnierzom generała Dąbrowskiego aż do ojczyzny. Nie można oczekiwać, że jedna pieśń załatwi nam całą historię. Aż do lat 20. XX wieku „Mazurek” nie był hymnem państwowym, choć po odzyskaniu niepodległości pełnił rolę hymnu narodowego. „Mazurek Dąbrowskiego” został przyjęty jako hymn państwowy dopiero w 1927 roku. Wiele hymnów zostało zatwierdzonych w XX wieku, ponieważ zawsze o żywotności, randze hymnu decydowała jego popularność wśród ludzi. Podam przykład czeski. W połowie XIX wieku powstała śpiewogra, kiepska zresztą, z jednym numerem, „Gdzie jest mój dom”, który wpadł w ucho ludowi praskiemu. I on przetrwał do lat 20. XX wieku, kiedy to Czechosłowacy po niego sięgnęli.