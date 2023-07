HIMARS-y strzelały pod Toruniem. Minister Mariusz Błaszczak powołał też Akademię

Skutecznie odstraszy agresora

- Po 18 latach wraca do Wojska Polskiego jednostka artylerii rakietowej – ogłosił na podtoruńskim poligonie minister. - W 2005 roku rozwiązano ostatni dywizjon wyposażony w postsowieckie rakiety toczka o zasięgu 70 km. Dziś się widzieliśmy w akcji HIMARS-y. Oczywiście dziś na poligonie strzelanie odbyło się na krótszym dystansie, ale zasięg tej broni to 300 km, więc wojsko polskie ma możliwości dokonania ostrzału na dalekich dystansach to jest niezwykle ważne dla odstraszania agresora.

Minister podkreślił, że HIMARS-y stanowią w rękach Ukraińców skuteczną broń do zatrzymania inwazji rosyjskiej. - Skuteczna broń, sprawdzona w boju broń, która odstrasza agresora, która powoduje że Rosja nie odważy się napaść na Polskę jest na wyposażeniu Wojska Polskiego. Dziś mamy brygadę wojsk rakietowych, która jest w dwóch lokalizacjach – w Toruniu i Orzeszu.

Obie jednostki stanowią część 16. Dywizji Zmechanizowanej, której zadaniem jest obrona północno-wschodniej Polski.