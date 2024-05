Historycznie niskie bezrobocie! Tak eksperci mówią o rynku pracy - oto najnowsze dane z regionu

Ponoć kto chce pracować, ten zatrudnienie znajdzie. Kwestia zarobków jednak się kłania. Tylko wczoraj w internetowej bazie, dotyczącej powiatowych urzędów pracy z naszego regionu, widniało ponad 2,3 tys. ofert. Z tego tych, gdzie pracodawca obiecuje ponad 5000 zł brutto (czyli około 4065 zł netto przy zatrudnieniu na pełen etat) było niespełna 500. - Płace będą szły w górę, gdy 43 proc. pracodawców planuje podwyżki, co jest zgodne z rosnącymi oczekiwaniami pracowników - uważają w Personnel Service.

Wśród lokalnych ofert (nie dla specjalistów najwyższego szczebla), przeważnie 8 na 10 dotyczy płacy minimalnej. Na więcej, przynajmniej na początek, nie mają co liczyć pracownicy produkcji, spawacze, ślusarze, mechanicy oraz fryzjerzy i opiekunki. Zarobki w handlu często były porównywane do pensji nauczycieli. Nadal tak się dzieje, ponieważ w szkolnictwie w tym roku wypłaty podskoczyły średnio o 30 proc., z kolei markety (małe sklepy także) nawet 2 razy do roku podwyższają swoim ludziom pensje. Inaczej borykałyby się z nieobsadzonymi miejscami. W handlu dzisiaj mało kto zarabia najniższą krajową.