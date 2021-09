Holder, Zagar, Buczkowski? Na takie transfery czekają kibice Abramczyk Polonii Bydgoszcz

Abramczyk Polonia zakończyła sezon pod kreską - sportowo. Bo tak należy ocenić piąte miejsce i brak awansu do fazy play off. Co prawda postęp w porównaniu do poprzednich lat jest wyraźny, ale cel na ten rok był wyższy: walka w play off o miejsce w elicie.

Abramczyk Polonia na papierze miała mocny skład, ale nie wszyscy wywiązali się dobrze ze swoich zadań. Większość jeździła w kratkę, dwa domowe mecze zakończyły się przegranymi.