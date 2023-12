Huk pod Toruniem? To były testy najnowocześniejszych polskich dronów

Testy miały zweryfikować skuteczność poszczególnych części systemu Gladius, który przygotowywano z myślą o polskich wojskach rakietowych i artylerii. Zaawansowane urządzenia mają zostać dostarczone wojskowym jeszcze w grudniu. Odpowiedzialna za to jest polska firma WB Electronics . Według oficjalnych komunikatów cele zostały z powodzeniem trafione i zniszczone podczas odprawy szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii.

Drony polecą w systemie

Produkt WB Electronics jest zintegrowany z systemem zarządzania walką Topa z, umożliwiającym transmisję danych, pozyskiwanie celów i kontrolę ognia. Topaz to najważniejszy system wykorzystywany przez polskie jednostki artyleryjskie, zintegrowany z różnego rodzaju czujnikami, uzbrojeniem i systemami łączności.

Szpieg i pocisk

Dron FT-5 (szpiegowski) ma nieco ponad 3 m długości i prawie 6,5 metra rozpiętości skrzydeł. Może być wykorzystywany do rozpoznania, nadzoru, pozyskiwania celów i pełnienia funkcji węzła komunikacyjnego. Urządzenie napędzane dwoma silnikami elektrycznymi może latać do 10 godzin na maksymalnej wysokości 5000 metrów. Dysponuje kamerami, czujnikami, radarami sterowanymi autonomicznie lub przez operatora.

Dron BSP-U to de facto skrzydlaty pocisk, który może uderzać w uderzać w cele oddalone nawet o 30 kilometrów . Może latać z prędkością do 150 km/h przez 2 godziny. Wyposażony jest w głowicę o wadze 1,4 kg. BSP-U może też latać w trybie automatycznym lub sterowania ręcznego. Dron ma na pokładzie system wideo, który pozwala na precyzyjne trafienie celu nawet po utracie łączności. Można go zastąpić dronem Warmate 2 posiadającym znacznie większą siłę uderzeniową.