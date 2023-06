W Toruniu zrobią z ciebie oficera (już niebawem). I to w najnowocześniejszej dziedzinie

O potwierdzenie wojskowych inwestycji w Toruniu poprosiliśmy ppłk Magdalenę Busz, zastępcę rzecznika prasowego dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych:

- Z tego, co wiadomo już na pewno dzisiaj, to na pewno będziemy prowadzić w Toruniu kursy oficerskie. To oznacza, że podoficerowie będą zdobywać kwalifikacje oficerskie w trybie stacjonarnym. Wraz ze wzrostem liczby przeszkolonych osób, być może powstanie w Toruniu również szkoła oficerska.