Hulajnogą 40 kilometrów na godzinę? To śmiertelnie groźne! Problem także na Kujawach i Pomorzu

Mogło to być wtargnięcie, ale biegi ocenili, że jednoślad jechał prawie 40 km na godz., a to dwukrotność dozwolonej dla tych pojazdów prędkości. Dlatego Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz – Południe zdecydowała się na postawienie zarzutu sprawcy potrącenia.

Przepisy są bardzo proste

Dlatego wciąż warto przypominać o przepisach regulujących poruszanie się na e-hulajnogach. Wprowadzone w Polsce od 20 maja 2021 roku nowe przepisy dotyczące elektrycznych hulajnóg są bardzo proste i aż trudno uwierzyć, że przez tak wielu użytkowników są albo nie do przyswojenia, albo - co gorsza – ci zupełnie je ignorują. A to w zdecydowanej większości młodzi ludzie, którzy wiedzę powinni chłonąć jak gąbka wodę.

Zamiar skrętu e-hulajnogista musi sygnalizować za pomocą kierunkowskazu albo wyciągniętej ręki.

Jednoślad należy zaparkować na chodniku, a nie na drodze rowerowej, jak często się zdarza i co jest szczególnie niebezpieczne tak dla rowerzystów, jak samych hulajnogistów! Na chodniku zostawia się go jak najbliżej zewnętrznej krawędzi, tej najbardziej oddalonej od jezdni. Przy czym ustawiamy go równolegle do biegu chodnika, a nie w poprzek, pozostawiając dla pieszych co najmniej 1,5 m.

Za naruszenie zasad parkowania prawo przewiduje usunięcie hulajnogi na koszt sprawcy, a to 123 zł oraz 23 zł za każdą dobę przechowywania pojazdu.