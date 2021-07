Idą żniwa, pora na kombajn. Ile kosztuje używany? Ceny od kilkunastu tysięcy do blisko miliona

W Zachodniopomorskiem rolnik ma na sprzedaż kombajn zbożowy Deutz-Fahr 36.40 za 57,5 tys. zł netto z 1989 roku. Na hydrostacie, sprawny technicznie, gotowy do pracy. Kombajn posiada heder szerokości 6 m, do tego stół do rzepaku.

W sąsiednim województwie pomorskim do kupienia jest kombajn New Holland za 16,5 tys. zł. Właściciel zapewnia, że maszyna jest w 100% sprawna. Silnik 6 cylindrów forda, szerokość hedera 3,60 m. Rocznik 1978. Po wymianie olejów i filtrów.

Ceny używanych kombajnów - przykłady ogłoszeń z olx.pl