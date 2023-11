III liga piłki nożnej: Unia Drobex Solec Kujawski - KP Starogard Gdański. Emocje do końca [zdjęcia mecz + kibice]

Unia Drobex Solec Kujawski - KP Starogard Gdański 3:3 (2:0)

Bramki: Szymon Babiarz (19), Serhij Krawczenko (40), Jakub Ryczkowski (71) - Karol Zieliński (58), Bartosz Kuźniarski (90+2), Damian Garbacik (90+5).

Unia: Skowroński - Chołuj, Witkowski, Camara, Babiński - Moranowski (89. Widomski), Horvath (68. Skorupa) - Nawrocki (68. Ryczkowski), Mielcarek, Babiarz - Krawczenko.

To było kolejne spotkanie z gatunku o przysłowiowe "sześć punktów" i szansa na podnoszenie się z dna tabeli.

To było kolejne spotkanie, w którym miejscowi nie wykorzystali szansy na zwycięstwo. Prowadzili 2:0 oraz 3:1 i niestety, nie potrafili tego utrzymać. W samej końcówce dali się dwa razy zaskoczyć i zamiast kompletu punktów był tylko remis.

- Wszystko było po naszej stronie - mówi Michał Maroszek, dyrektor sportowy klubu. - Dobrze graliśmy, mieliśmy przewagę, stwarzaliśmy okazje, strzelaliśmy gole. Trudno wytłumaczyć co się stało w doliczonym czasie gry. Tak nie może być. Wcześniej powinniśmy dobić rywala, bo były okazje, ale tego nie zrobiliśmy. Jakby policzyć ile punktów pogubiliśmy w meczach po podobnych okolicznościach, to mielibyśmy ich nie dziewięć, a dużo więcej. Nie wiem czym to wszystko wytłumaczyć. Mamy problemy i musimy je dokładnie zdiagnozować, by wiosną grać zdecydowanie skuteczniej. W dwóch ostatnich meczach rundy jesiennej też musimy postarać się, by zdobyć punkty - dodał.