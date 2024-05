Unia Drobex Solec Kujawski. Kolejna porażka. Spadek został przesądzony - zdjęcia

- To był kolejny mecz, którego nie musieliśmy przegrać - uważa Robert Wójcik, trener Unii Drobex. - Więcej z gry i częściej przy piłce byli rywale. Swoje braki nadrabialiśmy organizacją gry i walecznością. Niestety, błędy indywidualne są naszą bolączką. Także w tym meczu to błąd zdecydował o naszej porażce. Cóż nie udało się nam utrzymać, ale walczyliśmy w każdym meczu. Tak będzie także w czterech ostatnich spotkaniach, które nam pozostały do rozegrania - zapowiada szkoleniowiec.