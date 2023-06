Ile czasu po wypiciu wina lub wódki można wsiąść za kierownicę? Tyle godzin po spożyciu alkoholu można prowadzić auto

Ile godzin po spożyciu alkoholu można wsiąść za kierownicę?

Alkohol wchłaniany jest do organizmu zaraz po jego spożyciu, już w jamie ustnej, a następnie przedostaje się do krwi, która przepływając przez płuca sprawia, że alkohol miesza się z tlenem - stąd alkomaty mierzące w promilach stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu.

Po takim czasie alkomat nie wykryje alkoholu

Zanim z organizmu zniknie ślad po wypitym alkoholu, mija sporo czasu. Nawet dzień po zakrapianej imprezie nie można mieć pewności, że jest się trzeźwym. Wystarczy wypić dwa półlitrowe piwa, by na policyjnym alkomacie pojawił się przynajmniej jeden promil.

Organizm człowieka potrzebuje średnio 2-3 godzin na spalenie 20 g czystego alkoholu. Taka ilość znajduje się między innymi w 60 ml wódki, 200 ml wina czy 500 ml piwa. Im więcej alkoholu wypijemy, tym dłużej będziemy czekać, by móc bezpiecznie wsiąść za kółko.

To, że czujemy się dobrze, nie oznacza, że we krwi nie ma już alkoholu. Niemal 80 proc. nietrzeźwych kierowców zatrzymywanych przez policję to osoby, które usiadły za kierownicę następnego dnia po wypiciu alkoholu.

Na tempo metabolizmu wpływa wiele czynników, wśród nich:

wiek,

płeć,

wzrost,

waga,

rodzaj i ilość spożytego alkoholu,

czas, w jakim spożyto alkohol,

przyjmowane leki,

dolegliwości zdrowotne (np. problemy z wątrobą).

Poziom alkoholu można sprawdzić za pomocą alkomatu już po 15-30 minutach od spożycia, jednak uważa się, że najwyższe stężenie alkoholu we krwi występuje około 1-1,5 godzinie od spożycia.