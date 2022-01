Ile jest wilków w "Borach Tucholskich"? To 13 wilczych rodzin - jest ich coraz więcej!

Nagraliście Państwo ostatnio wilka dzięki ukrytej w lesie fotopułapce. Jego przejście zarejestrowano w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”. To było pewnie duże szczęście. Domyślam się, że nieczęsto tak się dzieje. - Przeciwnie, tych filmów jest sporo. System fotopułapek mamy rozmieszczony w Parku od kilku lat. Są jednym z narzędzi, które pomagają badać wilki. Sam obraz nie jest w stanie powiedzieć wszystkiego, ale jest bardzo ważnym uzupełnieniem monitoringu, jaki prowadzimy. Z reguły wilki nagrywają się nocą, choć zdarza się, że w ciągu dnia również. Mamy więcej takich filmów. Zdecydowaliśmy się upowszechnić na naszym Facebooku akurat ten, bo wilk wyjątkowo ładnie przeszedł przed kamerą. Proszono nas wcześniej, żeby te drapieżniki co jakiś czas pokazywać. Jest duże zainteresowanie nimi. Dwa lata temu udostępniliśmy nagranie ze szczeniakami z jednego roku, a w ub.r. mieliśmy nawet kilka osobników na jednym filmiku. Chcemy, by ludzie oswoili się z tematem. W tym sensie, że nie należy demonizować tych zwierząt. Edukacja społeczna ma duże znaczenie. Wilk nie jest naszym przyjacielem, nie należy nadawać mu cech ludzkich.

Ale my boimy się wilków. Komentarze takie jak ten, że jeden z nich złapał i pożarł sześciokilogramowego psa, są wodą na młyn naszych strachów. Jaki jest właściwy wzorzec relacji między wilkiem a człowiekiem?

- Wilk to duży drapieżnik, który mieszka w lesie i tam jest jego miejsce. Pamiętajmy, że mieszkając gdzieś blisko lasu, nie powinniśmy wypuszczać psa wolno nocą. Dużo osób nie zdaje sobie sprawy, że pies przez wilka nie jest traktowany jako pies, tylko jest dla niego gatunkiem tożsamym. Psy pochodzą od wilków. Wilk uważa je za swoich konkurentów. Jeżeli pies biega nocą po lesie, to zostawia w nim ślady zapachowe, odchody, znakuje teren moczem - może podchodzić do padliny, którą wilki gdzieś mają. Potem wilk bez problemu za takim psem trafia na podwórko. To nie jest tak, że wilk się wyspecjalizował i poszukuje psów. On po prostu pozbywa się tych, które nie mają opieki i przeszkadzają mu na jego terytorium. Pamiętajmy, naturalnym mieszkańcem lasu jest wilk, a nie pies.