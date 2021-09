Ile kosztuje dzierżawa od hektara? Kto bierze dopłaty - właściciel czy użytkownik gruntu? Rolnicy komentują OPRAC.: Ewelina Sikorska

Ile wynosi dzierżawa od hektara? Kto płaci podatek gruntowy? Do kogo trafiają dopłaty? Te pytania wywołały gorącą dyskusję w jednej z najpopularniejszych grup rolniczych na Facebooku. Sprawdziliśmy, co mają do powiedzenia rolnicy.