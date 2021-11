Ilu pacjentów "covidowych" jest w szpitalu w Grudziądzu? Strefa czysta w kompleksie pediatrycznym pełna dzieci!

- Dążymy do tego, aby wszystkie szpitale w województwie były dociążone równomiernie jeśli chodzi o zabezpieczenie "covidowej" bazy łóżkowej - zaznacza Maciej Hoppe, dyrektor szpitala w Grudziądzu. - W tej chwili już nie ma szpitali trzeciego poziomu zabezpieczenia, więc i pacjenci z innych miejscowości zarażeni koronawirusem a wymagający jednocześnie leczenia w oddziałach specjalistycznych już nie powinni trafiać do Grudziądza, a do szpitali bliższych miejscom ich zamieszkania.

W strefie czystej obecnie w lecznicy przebywa 592 chorych. - Jakakolwiek ingerencja w to, by zwiększać bazę łóżkową dla chorych „covidowych” będzie odbywała się kosztem tych pacjentów, a to mogłoby zakłócić ich proces leczenia, zabiegów - zauważa Maciej Hoppe. I dodaje: - Powinniśmy sobie jasno powiedzieć, że przez brak odpowiedzialności części społeczeństwa, przez to, że nie wszyscy zaszczepili się, być może będzie trzeba odmawiać pomocy pacjentom, którzy wymagają hospitalizacji specjalistycznej, ale nie będzie miał kto ich leczyć, bo kadra będzie musiała być oddelegowana do zakaźnych obszarów - mówi Maciej Hoppe.