Import oraz przymrozki mogą zniszczyć dochody sadowników i właścicieli plantacji owoców miękkich

- Cena za jabłka jest na podobnym poziomie jak dziesięć lat temu, za to koszty produkcji są znacznie wyższe - twierdzi Paweł Pączka, prezes Grupy Producentów Owoców Galster w Wierzchucicach (gm. Sicienko).

Tańsze ze Wschodu

Sadownicy obawiają się, że sytuacja będzie jeszcze trudniejsza, bo do Polski wjechał m.in. koncentrat soku jabłkowego z Ukrainy. - Najpierw problemy ze zbytem mogą mieć producenci owoców miękkich, bo chłodnie są pełne m.in. towarów z Ukrainy, ale sytuacja nie sprzyja także producentom jabłek - uważa Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP.

Minister chce się spotkać

Zdaniem Mirosława Maliszewskiego poza wstrzymaniem importu potrzebne będą także inne działania: - Na przykład warto uruchomić zakupy na rezerwy albo wprowadzić system dopłat do eksportu, żeby opróżnić chłodnie.

Związek Sadowników RP, który domagał się wstrzymania importu produktów rolnych z Ukrainy, szczególnie przetworzonych owoców napisał m.in.:„(...)Żądamy natychmiastowej informacji o ilościach wwiezionych do naszego kraju mrożonek, soków i innych przetworów na bazie owoców, pochodzących z Ukrainy. (...)

Pogoda nie pomaga

W wierzchucińskich sadach nad ranem (28 kwietnia) temperatura spadła do minus dwóch stopni Celsjusza, więc sadownicy robili co mogli, by choć trochę podnieść temperaturę i ocalić kwitnące czereśnie. Wykorzystując specjalistyczny sprzęt (na zdjęciu) nagrzewali i mieszali powietrze między drzewkami. - Udało się na tyle podnieść temperaturę, że było powyżej zera stopni Celsjusza - dodał prezes grupy Galster.

A niebawem także tzw. zimni ogrodnicy (12-14 maja często napływa zimne powietrze z obszarów polarnych) i trudno przewidzieć, czy znowu trzeba będzie walczyć z przymrozkami w sadach i na plantacjach.