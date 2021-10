Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamieniu Krajeńskim [zobacz zdjęcia]

Gaudeamus igitur zabrzmiał w czwartek (20 października) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kamieniu. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kamieniu działa od 2018 roku przy Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Z powodu pandemii drugi rok akademicki trwał dwa lata. Koordynatorem UTW jest Władysław Dobber, prezes Kamieńskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Rok akademicki 2021/2022 rozpoczęło 48 słuchaczy: 40 kobiet i 8 mężczyzn. Nowo przyjęci złożyli ślubowanie i otrzymali indeksy – z siedmiu osób dwie panie, Halina Wagner i Maria Skiba, dołączyły w trakcie poprzedniego roku, więc ślubowały dopiero teraz podczas oficjalnej uroczystości. W tym roku dołączyli Zbigniew Lenartowicz, Romuald Górny, Ireneusz Bona, Waldemar Kęsy i Anna Has.

- Jesteśmy już na emeryturze. Żony nas namówiły. One studentki to i my wstąpiliśmy do UTW. Jeszcze nie wiemy, do której sekcji się zapiszemy. Może do kulinarnej… - mówili zgodnie panowie Zbigniew Lenartowicz i Romuald Górny.