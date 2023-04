Inauguracja żużlowej ligi zagrożona? Prognozy na weekend nie napawają optymizmem

Pierwsza runda żużlowych rozgrywek zaplanowana jest na najbliższy weekend 8-9 kwietnia. Dwa mecze PGE Ekstraligi - w Toruniu i Grudziądzu oraz dwa I ligi - w Bydgoszczy i Gdańsku - mają się odbyć w sobotę. Na niedzielę zaplanowano kolejne spotkania: ekstraligowe w Lesznie i Lublinie oraz pierwszoligowe w Rybniku i Poznaniu.

Na kilka dni przed rozpoczęciem rywalizacji o ligowe punkty są obawy, że plany pokrzyżuje pogoda. Dla kilku miast-gospodarzy 1. kolejki prognozy są niepokojące.

Na sobotę opady prognozowane są m.in. w Grudziądzu. Przelotnie popadać może zresztą już w czwartek, a to z kolei uniemożliwi treningi przy Hallera. To problem - Zooleszcz GKM nie rozegrał dotąd ani jednego sparingu, dość późno w ogóle wyjechał na swój tor. Właśnie na czwartek na grudziądzanie zaprosili do siebie ekipę Orła Łódź.