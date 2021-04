Inicjatywa radnych Koalicji Obywatelskiej z Grudziądza. Rok 2022 w Grudziądzu - Rokiem Mikołaja Kopernika Ekonomisty

- Zbliżamy się do znamiennej daty: 21 marca 2022 roku, kiedy to upłynie 500 lat od wizyty Mikołaja Kopernika w naszym mieście. To właśnie w Grudziądzu Mikołaj Kopernik wygłosił słynny traktat "O szacunku monety", który stał się później przyczynkiem do pierwszej w Europie reformy monetarnej, a traktat ten wynikał z badań Mikołaja Kopernika nad finansami naszego kraju - wyjaśnia dr Grażyna Leśniewska, emerytowana dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu. - Te teorie, które Kopernik wygłosił w Grudziądzu w 1522 roku zachowały swoją aktualność do dzisiaj o czym możemy się przekonać nie tylko w dziedzinie finansów, ale też innych.