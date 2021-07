Inowrocław. Akcja profilaktyczna "Gry strategiczne z Policją 2021". Dużo się działo! [zdjęcia]

Zobacz wideo: Fala upałów jest przeplatana burzami. Na to musisz uważać!

Inowrocławskimi ulicami zmierzały grupy dzieci i młodzieży z wiejskich świetlic gminy Inowrocław wraz z opiekunami. To za sprawą „Gier strategicznych z Policją 2021”. Stanowisk i konkurencji było tak wiele, że nie było czasu na nudę, a wszystko czego nauczyli się uczestnicy na rzecz bezpieczeństwa może przydać się każdego dnia.

Uczestników gier w inowrocławskiej komendzie powitały policjantki asp. szt. Izabella Drobniecka oraz st. asp. Justyna Piątkowska. W roli gościa honorowego wystąpił Marek Karólewski, były zastępca wójta gminy Inowrocław, który działał na rzecz bezpieczeństwa w każdej z edycji, począwszy od 2014 r. Omówił on zasadność udziału w inicjatywie i to, że nauka zasad poprzez zabawę, jest jak najbardziej trafiona do młodych ludzi. W tym roku w grach uczestniczyły świetlice: Krusza Podlotowa, Sławęcinek, Trzaski, Łojewo, Gnojno. Każda grupa musiała wykonać wszystkie zadania przy ośmiu stanowiskach przygotowanych przez organizatorów.